Flotilla, la lotta continua: “Non ci fermeremo finché non cesserà il genocidio”

“Non ci fermeremo finché non finirà il genocidio”. Si conclude così la nota ufficiale di questa mattina della Global Sumud Flotilla in cui l’organizzazione riferisce che anche l’ultima imbarcazione, la Marinette, è stata intercettata illegalmente da Israele e gli attivisti a bordo arrestati.

Intercettate tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

Marinette è stata intercettata a 42,5 miglia nautiche da Gaza, ossia in acque internazionali, dato che le acque territoriali si estendono fino a 12 miglia. È ininfluente, in questo caso, la questione della liceità del blocco navale israeliano: intercettare ed arrestare i membri di una imbarcazione che batte bandiera di un altro stato, in acque internazionali, senza che vi sia pericolo alcuno, equivale ad un atto di pirateria ed è contrario al diritto internazionale.

Le azioni di pirateria di Israele

Tutte le 42 imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state intercettate in circa 38 ore. A bordo vi erano attivisti che stavano portando aiuti umanitari alla popolazione palestinese, cibo e generi di prima necessità che non sono stati consegnati alle autorità israeliane poiché queste lasciano marcire e deperire tonnellate di cibo destinato ai bambini e ai civili palestinesi. Israele, secondo l’ONU, sta commettendo un genocidio e sta usando la fame come arma di guerra. Uno stato colpevole di crimini di guerra non è dunque un interlocutore affidabile.

Così come non è affidabile l’IDF che sostiene di aver trovato presunte prove di un collegamento diretto tra Hamas e la Flotilla. Non si comprende perché si debba credere a chi sta sterminando un popolo, non si comprende perché si debba ritenere affidabile chi sostiene di avere diritto al possesso dei territori palestinesi (e non solo) in virtù di una promessa divina risalente a qualche millennio fa. Non è altro che fondamentalismo religioso, come quello che l’Occidente e Israele stesso stigmatizzano, ma solo quando è di matrice islamica.