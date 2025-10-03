Disperso nel Napoletano, Daniele è stato ritrovato privo di vita: è morto a 30 anni

Terminano con un tragico epilogo le ricerche del giovane finanziere disperso in mare a Bacoli: Daniele Scotto Rosato, 30 anni, è stato ritrovato morto in mare.

Disperso in mare a Bacoli: Daniele è stato ritrovato morto

Il 30enne risultava scomparso dal pomeriggio di ieri, dopo essere uscito di casa per fare un giro in canoa, nonostante le avverse condizioni meteo. Sarebbero stati i genitori, non vedendolo rientrare, a lanciare l’allarme, facendo scattare le ricerche.

Nelle scorse ore è giunta la drammatica notizia, annunciata dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “Ho appreso con profondo dolore della morte in mare del maresciallo della Guardia di Finanza, Daniele Scotto Rosato, 30 anni, giovane figlio di Bacoli. Il ritrovamento del suo corpo, senza vita, ha lasciato sgomenta l’intera comunità bacolese”.

“Abbraccio la famiglia, molto conosciuta e stimata nel nostro paese. Porgo le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità. Ci stringiamo al dolore della Guardia di Finanza, ringraziando quanti si sono prodigati dal pomeriggio di ieri, e fino a notte fonda, per trovarlo in mare. Un grave lutto che ha travolto tutta la città. Addio Daniele. Possa tu riposare in pace”.

“Con profonda tristezza ho appreso della prematura scomparsa del Maresciallo della Guardia di Finanza Daniele Scotto Rosato, giovane figlio di Bacoli. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Monte di Procida esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, alla Guardia di Finanza e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Ci uniamo al dolore che ha colpito la città di Bacoli per questa perdita così grande e ingiusta. Che Daniele possa riposare in pace” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Salvatore Scotto di Santolo.