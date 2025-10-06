Incendio nel Napoletano, in fiamme una palazzina. Rosario non ce l’ha fatta: è morto

Un grave incendio divampato a Bacoli ha causato il decesso di un cittadino, Rosario Carannante, morto all’età di 62 anni dopo pochi giorni di agonia. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Incendio a Bacoli, palazzo in fiamme: c’è un morto

“È una tragedia. Purtroppo non c’è l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni. Era tra le persone coinvolte nell’incendio che ha devastato, venerdì, una palazzina in Viale Olimpico. È una notizia che ci riempie di dolore, e che aggrava il bollettino di questo dramma che sta vivendo tutta la comunità bacolese” – ha comunicato il primo cittadino.

“Un lutto atroce. Per questo motivo, interpretando il sentimento di tristezza collettivo, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali di Rosario. Era tra i tre cittadini estratti dalla propria abitazione, avvolta da fumo e fiamme, la scorsa notte dai vigili del fuoco. Furono trasportati in codice rosso in ospedale. Tra le dodici persone sgomberate. Quattro famiglie. Bacoli si stringe al lutto della famiglia, dei parenti che sono ancora ricoverati in ospedale, dei suoi affetti più cari e dell’intera comunità di Cappella. Vi siamo e vi saremo vicini”.

Al momento non si conoscono le cause scatenanti dell’incendio divampato all’interno della palazzina. Alcune delle vittime – imparentate con il defunto – sono ancora ricoverate in ospedale.