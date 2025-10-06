Morta durante il parto, aveva già perso mamma e sorella. Migliora il neonato: sta bene

Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì in una clinica di Avellino durante un parto cesareo la donna di Lioni, Concita Perna, morta a 41 anni mentre dava alla luce il suo bambino. Il neonato è stato salvato, sta meglio e può tornare a casa.

Morta durante il parto ad Avellino: il bambino sta bene

Concita, al nono mese di gravidanza, si era recata al pronto soccorso dopo aver avvertito un malore. La 41enne, che faticava a respirare, sarebbe stata indirizzata dal suo ginecologo e giunta in clinica sarebbe deceduta proprio durante il parto cesareo. I medici avrebbero fatto di tutto per salvare il neonato ma, stando a quanto comunicato, per la madre non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe giunta al nosocomio già in condizioni critiche.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, forniti da Il Mattino, le condizioni del bambino sono migliorate e ben presto sarà dimesso dal reparto di neonatologia. La salma della madre sarà sottoposta all’esame autoptico che chiarirà le cause del decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto la famiglia di Concita. Soltanto un anno fa, la 41enne aveva perso la sorella a seguito di un trapianto al cuore. Prima ancora, pare per simili patologie, era venuta a mancare la madre 50enne.

“Siamo tutti profondamente colpiti dalla notizia della prematura scomparsa di Concita, che si è spenta proprio mentre dava alla luce suo figlio. Una tragedia nella tragedia che si abbatte su una famiglia già segnata da due terribili lutti, l’ultimo dei quali poco più di un anno fa con la morte di sua sorella Teresa” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Yuri Giovino.

“Di fronte allo straordinario miracolo della vita che si scontra con l’ineluttabilità della morte, ogni parola appare vuota. L’intera comunità si stringe alla famiglia in un abbraccio sincero, nel silenzio e nelle preghiere”.