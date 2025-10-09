Partorisce e soffoca i suoi figli appena nati: gemellini morti ritrovati nell’armadio di casa

Questa mattina una giovane donna è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di omicidio ai danni di due bambini: avrebbe soffocato e ucciso i suoi figli appena nati, subito dopo averli partoriti, per poi nascondere i loro corpicini all’interno di un armadio.

Reggio Calabria, arrestata: ha ucciso i figli appena nati

Il caso risale allo scorso luglio quando i genitori della ragazza avevano ritrovato all’interno di un armadio, nell’abitazione di famiglia, i corpi privi di vita di due neonati. Le indagini hanno permesso di confermare che si trattasse dei figli della donna, nati vivi e deceduti per soffocamento.

Grazie al recupero dei filmati di videosorveglianza della zona è stato possibile accertare che quel giorno, durante l’ora presunta del parto e della morte dei nascituri, la giovane si trovasse da sola in casa. Pare che nessuno fosse a conoscenza della gravidanza ma il fidanzato della ragazza, nonché presunto padre dei bambini, sarebbe indagato per favoreggiamento.

Nel corso delle indagini è emerso che la coppia si sarebbe ritrovata in una simile circostanza anche nel 2022. Anche in quel caso è probabile che dopo il parto abbia soppresso il corpo del figlio ma al momento non ne sarebbero stati rinvenuti i resti.