Napoli, orrore nella notte: 30enne violentata a Porta Capuana. Fermato un uomo

Porta Capuana, nel cuore del centro storico di Napoli. Una donna ha assistito a una violenta aggressione ai danni di una giovane che stava rientrando a casa. Sconvolta, ha chiesto aiuto correndo fino all’ingresso di Castel Capuano, in piazza Enrico De Nicola, dove una guardia giurata ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo – come riporta Il Mattino – sono arrivate sul posto le prime pattuglie della Polizia di Stato, che hanno trovato la vittima riversa a terra e priva di sensi.

La donna, una napoletana di circa trent’anni, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con un’aggressione sessuale. Dopo le prime cure, è stata dimessa con una prognosi di ventuno giorni.

L’episodio è avvenuto intorno alle cinque del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe colto la donna di sorpresa e, dopo averla bloccata, l’avrebbe violentata.

Decisivo l’intervento della testimone, che ha assistito alla scena e ha permesso di lanciare subito l’allarme. Grazie alle sue indicazioni e a quelle della vittima, gli agenti sono riusciti a individuare, a poca distanza dal luogo dell’aggressione, il presunto responsabile: un uomo di origine nordafricana, attualmente senza regolare permesso di soggiorno.

È stato fermato e condotto in questura, dove è stato interrogato per tutta la notte. La sua posizione è ora al vaglio della Procura, sezione Fasce deboli.

Gli investigatori stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini e contribuire a chiarire la dinamica dei fatti.