Tragedia all’alba di oggi lungo la Strada statale 7 Appia, nel territorio di Paolisi. Un uomo di origini marocchine, residente ad Airola, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si recava al lavoro in bicicletta.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. La vittima stava percorrendo la statale in direzione di Montesarchio quando è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un 61enne del posto, rimasto illeso.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Airola, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. I carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A causa dell’investimento, il traffico lungo la Statale Appia ha subito forti rallentamenti per alcune ore.