Lacrime nel Napoletano, Carmen è morta a 50 anni. Le ultime parole: “Aiutatemi a vivere”

Si è spenta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Carmen Hanuman, la donna di 50 anni che soltanto tre giorni fa aveva lanciato un disperato appello sui social.

“Aiutatemi a vivere”: Carmen è morta a Pozzuoli a 50 anni

“Sono Carmen, una malata oncologica a Napoli, condannata alle chemio e cure sperimentali. Più il tempo passa e la mia malattia avanza ho capito sulla mia pelle che senza guardare mai ai tuoi interessi, ci sono le fondazioni che, se ti vendi una casa, ti salvano. Poi devo seguire una giusta alimentazione senza mai mollare. Il digiuno sarebbe stato un miracolo all’inizio ma chi lo sapeva? I medici ti dicono di mangiare tutto ed eccomi qua, alla fine di un tunnel senza luce” – aveva scritto la donna sui social.

“Una speranza ci sarebbe ma costa molto e devi prima stabilizzarti dalle cose dette e fatte. Chiedo il vostro aiuto per accedere alla terapia. Aiutatemi a vivere! Ho 50 anni e voglio vivere, ma adesso sono attaccata h24 all’ossigeno. Vi prego, chiunque tu sia, condividi, aiutami a vivere. Aiutami a lottare”.

In breve tempo, tuttavia, le condizioni di Carmen sarebbero peggiorate, fino a decretarne il decesso. Ad annunciarlo è stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. Appena cinque giorni fa la donna aveva festeggiato, in ospedale, il compleanno del figlio.

“Un compleanno imprevisto ma accanto a te è la festa più bella che potessi avere” – aveva scritto il ragazzo condividendo uno scatto toccante. I funerali si terranno domani, 14 ottobre, presso la parrocchia di Sant’Anna a Bacoli.