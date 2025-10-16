Campi Flegrei: scoperto “strato debole” che può influenzare terremoti e risalita di magma

Un nuovo studio sui Campi Flegrei ha messo in evidenza la presenza di uno “strato debole” che potrebbe in qualche modo influenzare l’attività sismica e la risalita di magma.

Terremoti e magma ai Campi Flegrei: il nuovo studio

La ricerca, stilata da un gruppo di esperti, è stata presentata al recente Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e Società Geologica Italiana, che si è tenuto a Padova.

“Abbiamo dato vita ad uno studio multidisciplinare sui Campi Flegrei. Lo studio è stato presentato al recente Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, tenutosi a Padova. Abbiamo analizzato la struttura delle rocce crostali della caldera fino a 3-4 km di profondità, combinando osservazioni a diverse scale. Abbiamo accoppiato innovative analisi di laboratorio in 4D (scansioni 3D eseguite durante esperimenti meccanici in situ) su campioni rocciosi prelevati da un pozzo geotermico, con immagini 3D ad alta risoluzione dell’intero sottosuolo. Queste indagini hanno rivelato, a partire da circa 2.5 km di profondità, strati crostali sorprendentemente meno resistenti e più permeabili del previsto“ – hanno dichiarato Gianmarco Buono, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e coautori

“Le simulazioni numeriche che abbiamo effettuato indicano che, nel corso della storia della caldera, numerose piccole intrusioni magmatiche si siano arrestate in questa zona crostale contribuendo progressivamente al suo indebolimento”.

“Questo strato debole della crosta flegrea offre una chiave per comprendere il bradisismo, poiché può favorire l’accumulo di fluidi magmatici profondi, in grado di generare sovrapressioni durante le crisi bradisismiche innescando deformazioni del suolo e attività sismica, e influenzare eventuali future risalite di magma verso la superficie“.

“Le caldere sono strutture vulcaniche responsabili delle eruzioni più catastrofiche sulla Terra e possono essere interessate da crisi vulcaniche dovute sia al movimento del magma che a processi idrotermali. La caldera dei Campi Flegrei, situata nei pressi di Napoli rappresenta uno dei sistemi vulcanici più pericolosi al mondo. Dopo l’ultima eruzione nel 1538 d.C., la caldera ha subito diverse crisi bradisismiche nel 1950-52, 1970-72 e 1982-84. Dal 2005, una nuova crisi si è manifestata attraverso un progressivo sollevamento del suolo, aumento della sismicità e intensificazione dell’attività idrotermale”.