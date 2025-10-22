I vicini non li vedono da giorni, la tragedia in Campania: due persone trovate morte in casa

Due persone sono state ritrovate morte nelle loro rispettive abitazioni di Sala Consilina e Polla, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale del 118 ma, purtroppo, per le vittime non c’è stato nulla da fare.

Due persone trovate morte in casa a Sala Consilina e Polla

Stando a quanto rende noto Il Mattino, in entrambi i casi, sarebbero stati i vicini a lanciare l’allarme, non ricevendo da giorni notizie delle vittime. Si tratta di una donna di 70 anni, deceduta a Sala Consilina, e di un uomo di 62, ritrovato senza vita nel suo appartamento di Polla.

La 70enne, biologa affermata e molto conosciuta in paese, all’arrivo dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 era già deceduta. Simile epilogo anche per l’altra persona deceduta: anche per il 62enne, che viveva da solo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, al momento si ipotizza la pista della morte naturale per entrambi i defunti. Una duplice tragedia che ha sconvolto l’intera comunità salernitana, dove entrambi erano stimati e benvoluti.