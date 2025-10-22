Tragico incidente sulla Domiziana: morto un uomo di 40 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la SS7 Quater Domiziana, nel tratto compreso tra Lago Patria e Ischitella. Un uomo di circa 40 anni, di origini straniere, ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava la vittima, insieme alla compagna, sarebbe stato centrato da un’altra auto lanciata ad alta velocità, condotta da un uomo anch’egli di origini straniere. L’impatto è stato devastante: l’auto tamponata si è trasformata in un ammasso di lamiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e quattro ambulanze provenienti dalle postazioni di Varcaturo, Bacoli e Pozzuoli. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il 40enne non c’è stato nulla da fare. La compagna, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine stanno ora conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.