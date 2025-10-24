Ludovica Nasti in lacrime: “A 5 anni avevo la leucemia. Non potevo vedere nessuno”

Divenuta nota al grande pubblico per il suo ruolo di Lila ne L’Amica Geniale e grande protagonista anche della nuova fiction partenopea, Noi del Rione Sanità, Ludovica Nasti, intervenuta in diretta a La Volta Buona, ha raccontato i suoi esordi, ricordando la sua battaglia contro la leucemia.

Ludovica Nasti: “A 5 anni ho combattuto contro la leucemia”

La giovane attrice napoletana, che proprio ieri ha debuttato ancora una volta su Rai 1 nella serie Noi del Rione Sanità, è stata ospite della celebre trasmissione condotta da Caterina Balivo pochi giorni fa. In quell’occasione ha ricostruito alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera, mostrandosi visibilmente commossa nel raccontare la dolorosa battaglia che a, soli 5 anni, ha dovuto affrontare, quando ha scoperto di essere affetta dalla leucemia.

“Finito il ricovero in ospedale, sono stata dimessa e sono rimasta a casa due mesi. Avevo 5 anni, potevo vedere solo i miei genitori, neanche i miei fratelli. In ospedale sono stata qualche mese, poi 2/3 mesi a casa e, piano piano, tutti i controlli che passavano man mano dalle 3 volte alla settimana ad una volta alla settimana. Dovevo combattere una leucemia” – ha detto l’attrice.

“Ho vissuto quel periodo con la spensieratezza di una bambina di 5 anni perché a me veniva raccontato tutto sotto forma di gioco. Io però sapevo tutto quello che stava succedendo intorno a me. Ovviamente osservavo, vedevo chi c’era intorno a me, i miei genitori, i miei fratelli che non potevano essere con me. Ho vissuto tutto dopo, mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva“.

“A me fa bene parlarne perché credo che ce ne sia bisogno, credo che il messaggio della speranza serva tanto. La ricerca va avanti, la medicina va avanti e quindi bisogna crederci“ – ha concluso, veicolando un messaggio di speranza per quanti stanno combattendo la stessa battaglia.