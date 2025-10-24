“Pensavo fosse sonno ma era un tumore”, è morto Gigi Martini: l’attore aveva 31 anni

Si è spento a Roma l’attore e content creator Luigi Nicolas Martini, per tutti Gigi, morto all’età di 31 anni dopo aver combattuto contro un tumore.

Morto l’attore Gigi Martini: aveva 31 anni

Affetto da un tumore al cervello, sui social aveva raccontato la sua malattia, trasmettendo messaggi di speranza e di leggerezza, nonostante la gravità della malattia che lo ha colpito in giovanissima età. Dotato di grande talento e ironia, Gigi aveva preso parte a diversi progetti teatrali e televisivi, guadagnandosi l’affetto del pubblico che oggi apprende con sconforto la tragica notizia.

Ad annunciarne la scomparsa è stata la pagina dei The Cerebros, gruppo comico con cui il giovane attore collaborava: “Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare, gli bastava Roma. Gigi era puro talento”.

“Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici…restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno”.

“Pensavo fosse una botta di sonno invece era un tumore al cervello. Adesso sto facendo la chemioterapia qui al San Camillo, ringrazio tutti i dottori che curano i pazienti. E siamo qua, cercherò di farvi seguire il mio percorso, motivando tutte quelle persone che magari hanno bisogno di un po’ di supporto, con il sorriso, qualche bolla, un bacione a tutti” – aveva detto in uno dei suoi primi video, registrati poco dopo la scoperta della malattia.