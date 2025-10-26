Non solo Avellino, trema anche il Napoletano: terremoto di magnitudo 3.1 e altre 43 scosse

Dopo il terremoto registrato ad Avellino, ed avvertito anche a Napoli, una scossa è stata rilevata nella notte anche ai Campi Flegrei. Il Comune di Pozzuoli ha annunciato l’avvio di uno sciame sismico che, al momento, ha causato almeno 44 terremoti.

Terremoto, dopo Avellino scossa ai Campi Flegrei di 3.1

La scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 00:51. Si tratterebbe di un evento sismico legato al normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 44 terremoti con magnitudo massima di 3.1“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa della Polizia Municipale 081.8551891; Protezione Civile 081.18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.