“Sto per diventare nonna. Nascerà di nuovo Santo Romano”: la mamma del ragazzo ucciso

Ieri a Domenica In, è stato presentato il libro sulla vita di Santo Romano, il ragazzo ucciso per una scarpa pestata a San Sebastiano al Vesuvio: presenti in studio Mena, mamma del ragazzo, e Simona, la fidanzata, accolte dalla conduttrice Mara Venier.

“Ci sarà un altro Santo Romano”: la mamma del ragazzo ucciso

“Ringrazio tantissimo le autrici che hanno collaborato con noi. Scrivere un libro che parla di tuo figlio che non c’è più non è una leggerezza, è stato molto pesante. Molte volte rimandavo l’appuntamento, il racconto di quella notte l’ho dovuto fare tramite vocali perché non riuscivo, era molto pesante” – ha raccontato mamma Mena.

“Simona è l’altra parte di Santo, avevamo questo rapporto anche prima. Eravamo una famiglia molto unita. Stare con lei è come stare un po’ con Santo. La famiglia del 17enne che ha sparato non si è mai fatta sentire, abbiamo ricevuto delle scuse per televisione, con i genitori girate di spalle. Io ci ho messo la faccia da sempre, tutto questo non doveva succedere”.

“Ora sto per diventare nonna, nasce di nuovo Santo Romano” – ha annunciato Mena, dando notizia dell’imminente nascita di suo nipote, figlio del fratello di Santo e della sua compagna. Sarà un maschio e si chiamerà proprio come suo zio. “Lo stiamo aspettando, nascerà a fine novembre” – ha concluso.