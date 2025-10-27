Salmonella ed Escherichia coli: richiamo urgente di cozze spagnole confezionate a Chioggia

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso urgente di richiamo per un lotto di mitili a marchio L’Acquachiara, dopo aver riscontrato valori di Salmonella ed Escherichia coli ß-glucuronidasi positivo oltre i limiti consentiti dalla normativa. Il provvedimento, pubblicato il 24 ottobre 2025 sul portale ufficiale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, mira a tutelare i consumatori da possibili rischi per la salute.

Salmonella ed Escherichia coli nelle cozze

Il prodotto interessato è commercializzato in retine da 1 kg, identificato dal numero di lotto B4122, e confezionato nello stabilimento di Chioggia (Venezia) in via Orti Ovest n°1, dalla società L’Acquachiara Srl (UE IT 560 CSM). Trattandosi di molluschi vivi, non è prevista una data di scadenza: la loro freschezza deve essere garantita al momento dell’acquisto.

Rischio sanitario e raccomandazioni ai consumatori

In via cautelativa, il Ministero invita chiunque sia in possesso delle cozze appartenenti al lotto segnalato a non consumarle e a restituirle al punto vendita. La misura è necessaria per evitare possibili intossicazioni o infezioni gastrointestinali derivanti dal consumo del prodotto contaminato.