È napoletano il Campione del Mondo di Wing Foil: a 17 anni batte tutti e conquista l’oro

Ancora Napoli sul tetto del mondo: l’atleta partenopeo Ernesto De Amicis, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, a soli 17 anni, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19 di Formula Wing allo Youth and Masters Wingfoil World Championship, disputato dal 22 al 26 ottobre sull’isole di Ilha Terceira (Azzorre).

Napoli, Ernesto De Amicis è campione del mondo di Wing Foil

Per il giovane velista bianco blu si tratta della consacrazione al termine dell’ennesima stagione nel segno della continuità ai massimi livelli, proprio come le due precedenti. Già nel 2024, infatti, De Amicis aveva vinto la World Cup Wing Foil Under 19 in Brasile e, nello stesso anno, si è laureato Campione d’Europa U19 dopo l’argento continentale ottenuto nnel 2023.

Stavolta, l’atleta napoletano si è aggiudicato il titolo mondiale, salendo sul gradino più alto del podio. Al secondo posto si è posizionato Kosta Gladiadis, dalla Nuova Zelanda, mentre al terzo Stepan Benes, al termine di prove di alto livello tecnico.

Il mondiale si è svolto in condizioni meteo particolarmente impegnative, con vento forte e onda lunga oceanica. Il programma ha subito due giornate di stop per meteo estremo; le regate si sono poi disputate all’interno del porto con 20-28 nodi di vento. Nonostante le difficoltà, l’atleta che è anche testimonial di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, ha alzato le braccia al cielo.

“Grande soddisfazione per il prestigioso risultato di Ernesto, che conferma la qualità della sezione sportiva del Circolo e ne rafforza la tradizione a livello mondiale. È di ottimo auspicio che un giovane del Circolo Savoia abbia vinto il mondiale sulla più piccola delle imbarcazioni foil, un risultato esaltante nell’anno che ci porterà verso l’America’s Cup. Siamo stati i primi a scommettere sul wing foil dopo la pandemia, oggi è uno sport che guarda alle Olimpiadi” – ha commentato Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Circolo Savoia.

Enrico Milano e Nello Oliviero, vicepresidente sportivo e consigliere alla Vela del RYCC Savoia, hanno dichiarato: “Il Savoia ha messo in piedi anche un grande sforzo organizzativo per la diffusione del wing foil, portando a Napoli la scorsa primavera i Campionati italiani, preludio di quello che sarà un altro grande evento: gli Europei 2026 alla Rotonda Diaz, sempre con l’organizzazione del Circolo. Guardiamo sempre con grande interesse alle classi volanti del futuro e all’innovazione della vela”.

Il neo campione del mondo Ernesto De Amicis, approdato al wing foil soltanto nel 2021 raggiungendo subito i vertici internazionali della specialità, ha commentato: “Sono felicissimo, è stata una battaglia fantastica fino all’ultimo metro con Gladiadis. Una settimana durissima durante la quale abbiamo affrontato ogni tipo di vento, mare e condizioni meteo. Chiudo al meglio la stagione ma già non vedo l’ora di tornare in mare. Grazie ai miei sponsor, alla mia famiglia, ai miei amici e al Circolo Savoia”.