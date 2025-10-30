Edenlandia, tornano le storiche attrazioni. Riaprono Dumbo, Maniero e Tronchi: le novità

Riaprono alcune storiche attrazioni all’Edenlandia, il celebre parco divertimenti di Napoli: dopo Dumbo e il Maniero degli Spettri, già attivi, sarà la volta di Vecchia America e dei mitici Tronchi.

Edenlandia Napoli: riaprono Dumbo, Maniero, America e Tronchi

Si parte con il ritorno di Dumbo e Maniero, due delle storiche attrazioni di Edenlandia riaperte al termine dei lavori di ammodernamento e dopo i pareri favorevoli della competente Commissione prefettizia. La prima, riservata soprattutto ai bambini, prevede il giro panoramico a bordo del simpatico elefante, mentre la seconda, nota anche come “casa dei mostri”, è già diventata una delle principali attrazioni di HorrorWorld, l’evento che in occasione di Halloween sta animando il parco.

Ad oggi l’impegno è rivolto al ripristino di altre due storiche giostre d’eccezione, Tronchi e Vecchia America, che potrebbero riaprire in tempi rapidi. Quella dei Tronchi è stata, per anni, una delle principali attrazioni del Parco, con il suggestivo tour in acqua a bordo di un tronco, così come Vecchia America, un vero e proprio viaggio nel Far West a bordo di una tipica carrozza.

Soddisfazione è stata espressa da Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia che da venerdì 31 ottobre a Domenica 2 Novembre ospiterà l’ultimo weekend di HorrorWorld, un appuntamento che ha già registrato migliaia di accessi al Parco di Fuorigrotta.

“Siamo già alla seconda edizione di HorrorWorld che cresce sempre più ma siamo anche molto contenti di aver riaperto per grandi e piccini sia Dumbo che il Maniero, dopo alcuni mesi che sono serviti per restituire bellezza a due storiche attrazioni di Edenlandia. Ora continuiamo a lavorare, assieme alle competenti Commissioni, per una rapida riapertura di Vecchia America e Tronchi” – ha dichiarato.

Per il prossimo fine settimana, quello di Halloween, è previsto un gran finale al Castello dei Morti, alla Tana dei Clown, al Trenino maledetto, al Maniero e con i 50 attori, che si aggirano tra i viali del Parco interpretando alcune tra le icone horror più famose come il Pagliaccio IT, Freddy Krueger, Joker, Beetlejuice e Mercoledì Addams.

Grande attesa sabato 1 novembre, poco prima della mezzanotte, per la HALLOWEEN PARADE, una grande sfilata di costumi, un party infernale e un contest spettacolare con in palio un viaggio a Disneyland per il travestimento più terrificante.