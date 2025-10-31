Allo stato attuale corrisponde ad un sostanziale enigma la condizione della stazione Salvator Rosa della metropolitana Linea 1 di Napoli, interessata da diverso tempo da infiltrazioni che causano disagi e guasti, oltre a danneggiare la struttura in sé. In seguito all’articolo di denuncia pubblicato da VesuvioLive.it e segnalato, via pec, ad ANM ed all’Assessorato Trasporti del Comune di Napoli, è giunta la risposta da parte dell’Area Infrastrutture di Trasporti.

Infiltrazioni in stazione: il Comune risponde al reportage di Vesuviolive.it

Nel documento è stata fatta una breve panoramica delle problematicità della stazione, con l’indicazione degli interventi effettuati per cercare di risolverle. Nonostante le azioni intraprese le infiltrazioni non sono state ancora risolte, né è stata individuata con certezza e precisione la causa che genera il fenomeno. Di seguito riportiamo il resoconto integrale, in modo che i cittadini ne siano messi al corrente senza filtri.

“A riscontro della pec del 21.10.2025 del dott. Pipitone, ricevuta al PG/959520 del 22.10.2025, e della richiesta formulata dalla consigliera Vitelli, con pec 22.10.2025, si rappresenta quanto segue”.

“I fenomeni infiltrativi, segnalati con la citata corrispondenza e con l’articolo pubblicato sulla rivista digitale Vesuviolive.it, sono all’attenzione dello scrivente ufficio sin dalle loro prime manifestazioni e rientrano tra i temi in esame del tavolo tecnico operativo, attivato con ABC e ANM, allo scopo di coordinare le azioni necessarie a monitorare e risolvere i fenomeni infiltrativi che da tempo si manifestano in alcune delle stazioni della metropolitana“.

Le indagini sulla rete comunale idrica e fognaria

“Nel caso specifico della stazione Salvator Rosa, in esito alle verifiche svolte in prima istanza dall’ANM, che hanno escluso l’eventuale correlazione dei fenomeni agli impianti di stazione, già a partire dal marzo 2024, era stata evidenziata la necessità di verificare lo stato della rete comunale idrica e fognaria nelle aree prossime agli ambienti di stazione, in modo da individuare le eventuali criticità e i conseguenti interventi necessari per l’eliminazione della problematica”.

“Stante la dichiarata disponibilità a intervenire, l’ABC ha prontamente provveduto ad ispezionare alcuni dei manufatti fognari e a realizzare puntuali interventi di ripristino delle condotte del sistema fognario“.

Interventi effettuati ma non risolutivi

“Gli interventi effettuati, purtroppo, non sono stati risolutivi, tanto che si è assistito a un progressivo peggioramento delle infiltrazioni, rese evidenti da estese macchie di umidità e da fenomeni di gocciolamento a cui è conseguito, oltre al degrado delle finiture e degli impianti di stazione, l’attuale inibizione del percorso in discesa lungo le scale fisse e mobili, dall’atrio di stazione al piano di collegamento con la seconda uscita”.

“L’aggravarsi dei fenomeni è stato, a partire da gennaio del corrente anno, ripetutamente segnalato dallo scrivente alla ABC, in uno alla richiesta di affrontare in maniera strutturale la problematica per restituire alla stazione la completa fruizione e il giusto stato di mantenimento degli ambienti”.

ABC sta ispezionando il manufatto fognario centrale

“A riscontro delle richieste, con proprie comunicazioni, in ultimo con nota dell’aprile 2025, l’ABC ha rappresentato che ha accertato l’assenza di anomalie funzionali cogenti sulle condotte fognarie ispezionate su via Salvator Rosa. Attualmente, come rappresentato dall’azienda per le vie brevi, sono in corso di completamento le ispezioni sul manufatto fognario centrale“.

“Tali indagini, necessarie all’individuazione della causa dei fenomeni infiltrativi e alle conseguenti attività di ripristino degli elementi di stazione ammalorati, risultano particolarmente complesse a causa delle forti pendenze e dei rilevanti salti di quota che caratterizzano il suddetto manufatto fognario”.

“Al riscontro fornito, seguiranno aggiornamenti, non appena disponibili, circa gli interventi necessari alla risoluzione del fenomeno, al ripristino degli elementi di stazione ammalorati e ai relativi tempi di attuazione“.