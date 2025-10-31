Vesuvio Live

Volla, la Real Riserva di Caccia dei Borbone abbandonata tra roghi e rifiuti: la denuncia

Ott 31, 2025 - Giuseppe Mennella

Una riserva di caccia borbonica, un pezzo di storia napoletana nelle campagne tra Volla e Casoria oggi sprofondata nel degrado tra roghi, cenere e rifiuti: la denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Tra fiamme e spazzatura, la brutta fine della riserva di caccia dei Borbone

I luoghi che dovrebbero raccontare la nostra storia diventano discariche a cielo aperto, simboli di incuria e dimenticanza. È quanto accade oggi alla Real Riserva di Caccia alla Volla, un tempo rifugio dei sovrani borbonici, ora ridotta a un ammasso di rifiuti e cenere.

Sorta nel Settecento in Contrada Lufrano, tra Volla e Casoria, la riserva — nota anche come Real Caccia di Lufrano — era un’oasi verde dove Ferdinando IV di Borbone trascorreva le giornate di svago, immerso nella natura e nel silenzio della campagna.

Gli edifici che la componevano, con le facciate rosate e i balconi eleganti, rappresentavano un perfetto equilibrio tra casino di caccia e residenza nobiliare. Oggi, di quella bellezza rimangono solo macerie e degrado.

“Le ceneri lì da due mesi, nessuno è intervenuto”

Cumuli di rifiuti, resti bruciati di un incendio e un’assenza totale di vigilanza istituzionale raccontano un disinteresse che pesa come una condanna.

A denunciarlo è un cittadino, proprietario di parte dell’area storica, che ha segnalato la situazione al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Tre mesi fa ho segnalato al Comune la presenza di rifiuti scaricati fuori allo stabile. Nessuno è intervenuto, e poco dopo hanno appiccato un incendio. Da allora ho installato telecamere e i conferimenti sono cessati, ma le ceneri dei rifiuti sono ancora lì da due mesi.”

Borrelli ha raccolto la denuncia, chiedendo un’azione immediata: “È inaccettabile che un luogo di tale valore storico e identitario sia abbandonato a sé stesso e trasformato in una discarica. La Real Riserva di Volla rappresenta un pezzo di storia del Regno di Napoli, e invece di essere valorizzata viene lasciata marcire tra rifiuti e ceneri. Ho chiesto al Comune di intervenire immediatamente per rimuovere i residui dell’incendio e avviare un piano di recupero dell’area.”

Un grido d’allarme che suona come un appello alla memoria: non si può difendere il futuro se si continua a cancellare il passato.

CasoriaFerdinando IV di BorboneRegno di NapoliVolla
Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano