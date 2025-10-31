Chi è Federico Cautiero, Enzo di Noi del Rione Sanità: “Per alcune scene ho pianto tanto”

Si chiama Federico Cautiero ed ha solo 20 anni l’attore napoletano diventato uno dei volti protagonisti di Noi del Rione Sanità nel ruolo di Enzo. Un vero e proprio talento che sta conquistando i cuori dei telespettatori.

Chi è Federico Cautiero: è Enzo in Noi del Rione Sanità

Originario di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, Federico Cautiero si è avvicinato al mondo dello spettacolo quasi per caso. Voleva diventare un calciatore ma a seguito di un infortunio ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione, riuscendo a prendere parte a svariati progetti.

La svolta è arrivata proprio con il ruolo di Enzo in Noi del Rione Sanità, la nuova fiction televisiva, ambientata a Napoli, ispirata al vissuto e alle opere di Padre Antonio Loffredo (interpretato da Carmine Recano) che ha trasformato il quartiere in un luogo di speranza e riscatto per i giovani.

Enzo, nella serie, è il fratello di Sante nonchè amico leale di Massimo. Si tratta di un personaggio che si divide tra dolore e rabbia, combattendo quella grande sofferenza che lo spinge alla vendetta. Attraverso il percorso collettivo del teatro e della cooperativa, però, ritrova un senso e una speranza, diventando simbolo di resilienza e rinascita.

“Entrare nel cuore di Enzo non è stato semplice. Dopo alcune scene non riuscivo a smettere di piangere. Ma è stato necessario perché catartico. Mi ha fatto crescere” – ha raccontato Federico Cautiero, a Il Mattino, parlando del personaggio che interpreta nella serie.

Ripercorrendo i suoi esordi, ha spiegato: “Dopo un infortunio a calcio, decisi di sperimentare nuove passioni. Fu mia nonna a portarmi ad un laboratorio teatrale al Teatro Totò, in via Foria. Lì è iniziato tutto. Ho capito che quel laboratorio era più di un semplice hobby quando cominciarono ad arrivare i provini e i casting director volevano incontrarmi”.

“L’iscrizione alla CinemaFiction, dove ho studiato recitazione cinematografica, è stato il vero punto di svolta. Noi del Rione Sanità è il mio primo progetto davvero rilevante“ – ha concluso.