Napoli regina del Ponte di Ognissanti, la nostra città incanta il mondo: è boom di turisti

Napoli si conferma tra le mete preferite dai turisti anche per il Ponte di Ognissanti 2025: nel corso del lungo weekend festivo, come già preannunciato dall’Assessorato al Turismo e da Confesercenti, la città partenopea è stata invasa da fiumi di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo.

Ponte di Ognissanti 2025: è boom di turisti a Napoli

Lo studio di Confesercenti Campania prevedeva l’arrivo, nel fine settimana, di 360 mila presenze, pari ad un fatturato di circa 100 milioni di euro. Un vero e proprio boom turistico che non fa altro che confermare la grande affluenza registrata in città durante tutto l’anno, dal periodo estivo a quello natalizio, passando per i weekend festivi primaverili e autunnali.

“Anche in questo weekend registriamo l’ennesimo boom per la città di Napoli e un’ottima tenuta per la Regione Campania che mantiene gran parte dei numeri del turismo. Crescono i numeri e crescono i fatturati, anche se dalle nostre stime non c’è un riempimento del 100% delle strutture ricettive, anche perché a fronte dell’aumento di turisti c’è anche una crescita delle attività extra alberghiere” – ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno.

“A Napoli le nostre stime sono di circa 16 mila turisti giornalieri. Ce ne sono circa 8 mila che arrivano con autobus, circa 6 mila che arrivano dagli itinerari proposti dalle navi da crociera, con una componente di turisti stranieri rilevante, e infice circa 1.500 che arrivano con i treni da Roma, dalla Puglia e da altre Regioni” – ha continuato.

“C’è un movimento importante e continuo ormai nella nostra regione e noi di Confesercenti oltre ad esprimere soddisfazione continueremo a batterci per sconfiggere l’abusivismo e, nel contempo, assicurare ai turisti servizi sempre di maggiore qualità ed efficacia” – ha concluso.