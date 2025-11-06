Stasera in TV il gran finale di Noi del Rione Sanità: dal rapimento al trionfo della speranza

Questa sera, giovedì 6 novembre, su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Noi del Rione Sanità con il gran finale di stagione che, stando alle anticipazioni, non sarà privo di colpi di scena.

Noi del Rione Sanità: le anticipazioni dell’ultima puntata

La serie, suddivisa in 3 puntate, andrà in onda anche questo giovedì in prima serata. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Nel quinto episodio, Don Giuseppe organizza una gita a Pompei con i ragazzi. La Curia gli impedisce di partire ma riuscirà comunque a raggiungerli. Intanto a Napoli, la piccola Matilde viene rapita dal padre, gettando Manuela nella disperazione più totale. Grazie all’aiuto del rione e all’alleanza tra Massimo e Mimmo, la bambina viene salvata.

Enzo si innamora di una ragazza di Pompei e decide di lasciare Napoli per iniziare una nuova vita accanto a lei. Mariano ordina a Massimo di obbligare Mimmo a nascondere la droga ma lui si rifiuta di farlo. Nel sesto ed ultimo episodio, Don Giuseppe propone ai ragazzi di dare il via ad una cooperativa che si occupi della ristrutturazione e valorizzazione dei siti del territorio, a partire dalle Catacombe di San Gennaro.

Mimmo e Massimo decidono di affrontare Mariano e, quando la situazione sembra ormai degenerata, arriva la polizia che provvede ad arrestare il boss. Infine, il trionfo della speranza con l’inizio dei lavori di riqualificazione delle Catacombe, vero e proprio simbolo di rinascita del Rione Sanità.