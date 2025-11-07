Esplode condotta di gas nel Napoletano, donna salva per miracolo: cosa è successo

Prima l’esplosione causata dalla pressione del gas nelle tubature, poi la caduta di un muro su strada: succede a Piazzolla di Nola, ma il fatto non ha per fortuna causato vittime.

Gas, esplosione di una condotta a Nola

Una nottata che poteva trasformarsi in tragedia ha visto la fortuna e la prontezza salvare l’incolumità di una 68enne. In via Castellammare 147, nella frazione Piazzolla del comune di Nola, provincia di Napoli, una conduttura del gas ha subito un’eccessiva pressione provocando una violenta deflagrazione di una parete domestica.

Secondo quanto riportato da Ansa.it, grazie a un rapido sopralluogo delle autorità sarebbe emersa la causa dell’esplosione: un rilascio improvviso di gas dalla conduttura ha generato l’onda d’urto che ha fatto saltare la parete dell’abitazione, poi crollata su strada.

Donna di 68 anni salva, solo bruciature ai capelli

All’interno dell’appartamento si trovava la donna di 68 anni, che è riuscita a uscire in tempo riportando soltanto lievi bruciature ai capelli.

Trasportata al pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. Non si sono verificati crolli strutturali gravi: solo una piccola porzione di muro è caduta sulla strada e non sono stati segnalati danni collaterali significativi.

Tuttavia, dietro la fortuna di questa vicenda si cela un campanello d’allarme per il territorio: quando una conduttura del gas “salta”, gli effetti possono essere gravissimi. È urgente che venga verificata la manutenzione delle reti interne e che i cittadini mantengano alta la soglia di attenzione, segnalando tempestivamente qualsiasi odore sospetto o anomalia.