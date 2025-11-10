Allarme botulino, richiamato lotto di Friarielli alla Napoletana: l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di friarielli alla napoletana per sospetta contaminazione da botulino.

Rischio botulino: richiamo per friarielli alla napoletana

Nella documentazione, diffusa dal Ministero della Salute nella sezione dedicata agli “Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, si segnala l’allerta per un lotto di vasetti in vetro, di marchio Sapuré, di Friarielli “Broccoli alla Napoletana” in olio di semi di girasole.

Si tratta del lotto AB/PR/85R, con scadenza 30 marzo 2028, venduto in un vasetto in vetro da 940 grammi e con scadenza al 28 febbraio 2028. Il prodotto è stato realizzato nello stabilimento di Pagani, in provincia di Salerno.

La motivazione del richiamo a scopo precauzionale si lega, come scritto nella nota, ad una “sospetta presenza da clostridium botulino”, ovvero il batterio responsabile del cosiddetto botulinismo, l’intossicazione che, soprattutto la scorsa estate, ha provocato una serie di decessi al Sud Italia.

Il Clostridium è un microrganismo comune nel terreno e nell’aria, generalmente innocuo fin quando è a contatto con l’ossigeno. Si trasforma, però, in una sostanza altamente tossica quando gli alimenti vengono conservati in cattive condizioni e in maniera impropria, creando un ambiente favorevole alla crescita del batterio.

La neurotossina viene, infatti, prodotta in mancanza di ossigeno e quando le temperature superano i 5-10 gradi. Non è un caso che le contaminazioni pericolose riguardano essenzialmente alimenti conservati e quasi sempre di produzione casalinga.

Per prevenire l’intossicazione bisogna innanzitutto lavare bene gli alimenti prima della preparazione, così come i barattoli che andranno a contenerli. Sterilizzando i cibi in vasetto e in scatola, tramite bollitura per circa 10 minuti, la tossina botulinica viene completamente eliminata. Dopo aver aperto i recipienti contenenti cibo, inoltre, questi vanno riposti subito in frigorifero.