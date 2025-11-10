Rischio botulino: il Ministero della Salute richiama un lotto di friarielli sott’olio

Friarielli sott’olio richiamati per rischio botulino. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale nella sezione dedicata agli “Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari”, a tutela della salute dei consumatori. Il provvedimento riguarda un lotto di friarielli in olio di semi di girasole del marchio Sapurè, per un possibile rischio microbiologico legato alla presunta presenza del batterio Clostridium botulinum.

Nello specifico, il richiamo interessa i vasetti in vetro da 940 g / 1062 ml di Sapurè Friarielli “Broccoli alla napoletana”, lotto AP/BR/85R con scadenza 30 marzo 2028, prodotti dall’azienda Sapurè srl, con stabilimento in via Vicinale Filettine n.14 a Pagani (Salerno).

Richiamo di friarielli per rischio botulino

Chi avesse acquistato il prodotto con quel preciso numero di lotto è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale, ma la potenziale presenza di tossine botuliniche rappresenta un rischio serio per la salute.

Il botulino è una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum e può causare botulismo, una grave intossicazione alimentare di tipo neuro-paralitico. Il rischio maggiore si presenta nei cibi conservati sottovuoto o in ambienti anaerobici, come conserve e sottoli mal preparati.

Prevenzione e sicurezza alimentare

Per evitare il botulismo è fondamentale seguire rigorose norme igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti, specialmente in ambito domestico. Il batterio può svilupparsi in assenza di ossigeno e produrre tossine invisibili, inodori e insapori, che rendono difficile accorgersi del pericolo.