Auto bloccate nel traffico a Napoli: in scooter si avvicinano armati e rubano soldi e telefoni

Prosegue l’emergenza delle rapine a mano armata in pieno traffico sull’Asse Mediano, in particolare verso l’uscita di Mugnano/Scampia, messe in atto con una precisa strategia: uno o più scooter avvicinano le auto bloccate in coda per impossessarsi, sotto minaccia, di soldi, cellulari e oggetti di valore di conducenti e passeggeri.

Rapine sull’Asse Mediano: auto nel traffico accerchiate da scooter

La nuova serie di assalti è stata denunciata al deputato Francesco Emilio Borrelli da un cittadino che è stato vittima e testimone diretto degli episodi avvenuti nella serata di ieri, 11 novembre 2025, immortalati attraverso un video.

Ancora una volta, i criminali a bordo di scooter e moto hanno approfittato del traffico congestionato, si sono avvicinati ai veicoli in coda ed hanno strappato soldi, telefoni, fedi e altri oggetti, minacciando le persone alla guida con coltelli e pistole. Un cittadino, vittima di una rapina, è riuscito a filmare un momento di quanto accaduto, mostrando le auto bloccate e la presenza minacciosa dei rapinatori.

“Assistiamo ancora all’assalto dei criminali che, con lo stesso modus operandi, approfittano del traffico congestionato per terrorizzare e derubare i cittadini, agendo come veri e propri cowboy fuorilegge che assaltano le diligenze. Si tratta di un fenomeno di serialità criminale che deve essere stroncato immediatamente” – ha dichiarato Borrelli, accogliendo le ultime segnalazioni dei cittadini e ribadendo la richiesta di un intervento urgente e risolutivo delle istituzioni.

“Abbiamo fatto scattare il campanello d’allarme da tempo ma, purtroppo, nulla è cambiato, nessuna contromisura è stata presa. Eppure il modus operandi è sempre lo stesso così come i tratti stradali presi di mira.”

“Bisogna riflettere sul fatto che questi farabutti armati potrebbero ad un certo punto anche far fuoco contro auto su cui potrebbero viaggiare intere famiglie. Ignorare tale emergenza è altrettanto da pazzi, serve quindi la messa in campo di una task-force per stroncare il fenomeno”.

“L’assenza di un pattugliamento efficace trasforma questi tratti stradali in una terra di nessuno, dove i criminali operano indisturbati, svaligiando gli automobilisti e mettendo a rischio la loro incolumità con violenza e l’uso di armi” – ha concluso.