Tempesta Geomagnetica sull’Italia: lo spettacolo dell’aurora visibile anche in Campania

Nelle prime ore di questa mattina, tra le 4:30 e le 5:00, il cielo della Campania si è trasformato in un palcoscenico straordinario, illuminato da un evento tanto spettacolare quanto raro: l’aurora boreale.

In questa occasione è stata visibile una particolare variante del fenomeno, conosciuta come arco aurorale rosso o, nel linguaggio della meteorologia spaziale, Stable Aurora Red Arch (SAR).

Questi archi luminosi si formano a grandissime altitudini — solitamente tra i 300 e i 500 chilometri dalla superficie terrestre — e si distinguono per la loro tonalità rossa intensa, che li rende inconfondibili nel cielo notturno.

La loro origine è legata all’interazione tra il vento solare, un flusso costante di particelle cariche provenienti dal Sole, e la magnetosfera terrestre, la “bolla” magnetica che circonda il nostro pianeta e ne protegge l’atmosfera.

Quando l’attività solare cresce, parte dell’energia trasportata dal vento solare viene intrappolata nella magnetosfera e successivamente rilasciata verso l’alta atmosfera, dando vita a queste sorprendenti scie luminose color cremisi.