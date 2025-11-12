L’evoluzione del settore fintech in Italia: innovazione e crescita

Le fintech (abbreviazione di financial technology, ovvero tecnologia finanziaria) sono aziende che sfruttano la tecnologia e la digitalizzazione per offrire servizi finanziari innovativi, semplificando l’accesso ai prodotti bancari, ai pagamenti digitali, ai prestiti e ad altre soluzioni finanziarie per imprese e privati.

Si tratta di realtà che, come facilmente si può immaginare, stanno progressivamente trasformando il settore finanziario, con l’obiettivo di rendere più efficienti e accessibili i servizi economici.

In Italia, il settore fintech ha conosciuto una crescita particolarmente significativa negli ultimi anni ed è destinato a diventare un elemento sempre più importante nel panorama economico e finanziario del nostro Paese.

Secondo l’Indagine Fintech della Banca d’Italia, tra il 2021 e il 2025 sono stati investiti quasi 1,9 miliardi di euro in tecnologie digitali nel settore finanziario italiano.

Inoltre, secondo i dati presentati al SIOS25 Summer tenutosi al Politecnico di Torino, il panorama delle startup fintech italiane sta vivendo una fase di espansione. Nel primo semestre del 2025, le startup italiane hanno raccolto complessivamente 353,4 milioni di euro attraverso 99 operazioni di finanziamento, registrando un incremento del 38,88% rispetto allo stesso periodo del 2024**.

2.Tot: una fintech 100% italiana

Tra le varie realtà fintech operanti nel nostro Paese merita senz’altro una citazione Tot, che sul suo sito web si descrive come “l’unica fintech di banking e amministrazione 100% italiana, pensata per chi fa business nel nostro Paese”.

Tot è stata fondata nel 2021 ed è specializzata nella digitalizzazione della gestione finanziaria e amministrativa per piccole e medie imprese (PMI) e professionisti con partita IVA. La società offre una piattaforma online che include un conto aziendale con IBAN italiano, carte business (fisiche e virtuali), strumenti per la gestione delle fatture e delle note spese, e funzionalità per il pagamento delle imposte (F24).

Per quanto riguarda gli aspetti economici, si può verificare la notevole crescita del fatturato di Tot su Money Aziende: nel 2024 si è registrato un incremento dei ricavi del 28,39% rispetto all’anno precedente.

Il valore degli investimenti in strumenti di banking per le piccole aziende italiane, che attualmente rappresenta il target primario di Tot, è pari a oltre un miliardo di euro e arriva ai 2,5 miliardi di euro considerando tutte le aziende italiane che Tot punta a raggiungere grazie allo sviluppo del proprio prodotto.

3.La partecipazione di Tot ai Money Awards

Visti i risultati ottenuti nel giro di pochi anni, non stupisce vedere Tot tra i candidati ai Money Awards, i riconoscimenti ideati dalla testata Money.it, in collaborazione con Creditsafe.

I Money Awards nascono dalla volontà di premiare quelle aziende che si sono distinte in Italia per le loro performance, per il gradimento dei consumatori, per l’attenzione alle tematiche della sostenibilità e per l’innovazione.

La prima edizione dei Money Awards è stata fissata il 27 novembre 2025 a Roma, presso il Radisson Blu GHR Hotel, situato nel quartiere Parioli.

Saranno assegnati i seguenti premi: Growth Money Awards, conferiti alle aziende con la maggiore crescita di fatturato annuo, per area geografica (nord, centro, sud e isole); Future Money Awards, in riferimento a progetti di innovazione e sostenibilità; People’s Money Awards, dedicati alle startup e agli e-commerce più votati dal pubblico di Money.it.