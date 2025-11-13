Sbalzato dalla sella mentre è in scooter, Luigi è morto a 37 anni: aveva 3 figli piccoli

Un tragico incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega Falciano del Massico a Mondragone, nel Casertano, dove ha perso la vita Luigi Rennella, papà di tre bambini, morto a 37 anni.

Incidente a Mondragone, morto un 37enne: aveva 3 figli

Stando ad una prima ricostruzione, Luigi si trovava a bordo del suo scooter quando sarebbe stato sbalzato improvvisamente dalla sella, finendo per schiantarsi sul suolo. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone per avviare i rilievi del caso e ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda. Resta da capire, infatti, se ci sono altri veicoli coinvolti oltre allo scooter del 37enne.

Luigi, originario di Mondragone, viveva a Falciano del Massico, lavorava in un supermercato siutato sulla Domiziana ed aveva 3 figli piccoli. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto familiari, amici, conoscenti e l’intera comunità.

“La notizia della morte del giovane Luigi Rennella, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale, ha profondamente colpito la nostra comunità, che si stringe con affetto e partecipazione al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga.

“A nome mio personale, della Giunta e dell’intera cittadinanza, rivolgo le più sincere condoglianze alla famiglia Renella, assicurando la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione in questo momento di grande dolore”.