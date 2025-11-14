Ucciso a 9 anni dalla mamma, malore per il papà. Aveva detto: “Non lasciate mio figlio con lei”

Avrebbe ucciso il figlio con diverse coltellate alla gola Olena Stasiuk, la mamma 52enne di origine ucraina che avrebbe stroncato la vita del suo bambino Giovanni, di soli 9 anni, nel loro appartamento di Muggia, vicino Trieste.

Chi è Olena: la mamma che ha ucciso il figlio di 9 anni a Trieste

La donna, separata dall’ex compagno e affetta da problemi psichici, soltanto di recente aveva ricevuto l’autorizzazione per poter incontrare il figlio da sola, senza la presenza del papà. Proprio quel giorno avrebbe dovuto riaccompagnarlo dal padre intorno alle 21:00: un appuntamento non rispettato che avrebbe fatto scattare l’allarme.

Sarebbe stato, infatti, proprio il papà di Giovanni, non riuscendosi a mettere in contatto con la donna né con il figlio, a rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco che si sono precipitati all’interno dell’appartamento trovandosi dinanzi una scena surreale: il corpo del bambino era già privo di vita, riverso sul pavimento del bagno, in una pozza di sangue.

Presente anche la madre in stato di choc e con dei segni che sembrerebbero legati ad un tentato suicidio. La donna è stata fermata ed arrestata con l’accusa di omicidio. Quando il papà del bambino è stato messo al corrente della situazione sarebbe stato colpito da un malore, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

Olena era da tempo seguita dal Centro di Salute Mentale. Già altre volte avrebbe maltrattato il bambino ma non accettava il fatto di poterlo vedere soltanto due volte alla settimana. Il piccolo era affidato al suo papà che, proprio nel corso di una battaglia legale durata anni, stando a quanto rende noto Il Mattino, aveva fatto mettere nero su bianco “non lasciate mio figlio alla madre, è pericolosa”. Quasi un campanello d’allarme confermato da alcuni episodi di violenza che il bambino avrebbe già subito.