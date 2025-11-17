Sangue nel Napoletano, un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in casa: è in ospedale

Momenti di apprensione a Somma Vesuviana, nel Napoletano, per un ragazzo di 26 anni, finito in ospedale dopo essere stato accoltellato.

Somma Vesuviana, ragazzo di 26 anni accoltellato in casa

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane si trovava all’interno della sua abitazione quando sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al fianco e alla gamba. Al momento, tuttavia, non è ancora stato individuato l’aggressore né è stata ricostruita con chiarezza l’intera dinamica della vicenda.

Il ragazzo, sanguinante, sarebbe stato portato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove attualmente è ricoverato. Per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, allertati dai sanitari del pronto soccorso.

“Posso farmi anche 30 anni di carcere ma mi devo assolutamente vendicare” – avrebbe detto il 26enne manifestando l’intenzione di farsi giustizia. Circostanza che farebbe pensare ad una probabile discussione degenerata in violenza.