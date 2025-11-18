Meraviglia al Castello di Baia: apre il Padiglione Cavaliere e un bar con vista mozzafiato

Il Castello Aragonese di Baia, a Bacoli, si arricchisce di nuove meraviglie: giovedì 20 novembre sarà inaugurato il percorso del Padiglione Cavaliere, la nuova area museale del celebre sito dei Campi Flegrei, oltre ad un bar con vista mozzafiato sul mare.

Meraviglia al Castello di Baia: Padiglione Cavaliere e bar sul mare

La celebre fortezza, situata su un panoramico promontorio, continua ad attestarsi come meta privilegiata dai turisti, offrendo la possibilità ai visitatori di immergersi in un luogo ricco di storia e fascino, ammirando, dallo stesso punto, Cuma, il Golfo di Pozzuoli, le isole di Capri, Ischia e Procida.

Un vero e proprio gioiello del Napoletano che nei prossimi giorni inaugurerà un nuovo percorso culturale ed un bar che darà la possibilità ai presenti di concedersi momenti di svago e relax direttamente all’interno del Castello. Ad annunciare le novità è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“È tutto vero! Apre la nuova area museale del Castello Aragonese di Baia. Sarà visitabile il percorso del Padiglione Cavaliere, tra i più affascinanti del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Taglio del nastro alle ore 11:00 del 20 novembre. Ma non è finita qui. Il Castello avrà finalmente un bar, in un luogo dal panorama mozzafiato, affacciato sul Golfo” – ha comunicato il primo cittadino.

“Bacoli si prepara all’evento Il Castello dei destini incrociati. Nel cuore del Castello, nella sua parte più alta, nobile e antica, si incroceranno i destini di tre progetti che arrivano finalmente a destinazione: l’inaugurazione del nuovo percorso museale negli spazi del Padiglione Cavaliere, a conclusione di importanti interventi di restauro e valorizzazione”.

“L’apertura di In-Pausa Culture Concept Store, uno spazio caffè e un hub dedicato alla scoperta del territorio grazie alla collaborazione in partenariato con CoopCulture. E l’inaugurazione della mostra fotografica Campi Flegrei, la terra ardente di Luigi Spina. Ringrazio il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, e tutta la squadra, per questa nuova conquista per la nostra terra”.

Castello Aragonese di Baia

“Così si accresce il patrimonio culturale visitabile di Bacoli, per ampliare l’offerta turistica. Così la nostra terra continua a dare forza alla candidatura come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. C’è voluta tanta fatica, tanto impegno. Ma anche questo risultato è stato raggiunto. Insieme, si può dare. Un passo alla volta”.















