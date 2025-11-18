Meraviglia a Napoli, rinascono la Galleria Principe e la guglia dell’Immacolata: come saranno

Tornano a risplendere due beni monumentali di Napoli: la Galleria Principe e la guglia dell’Immacolata in piazza Gesù Nuovo. Gli interventi di restauro sono stati approvati dalla Giunta Comunale. I lavori, per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro, rispondono alla necessità di garantire la sicurezza pubblica e la conservazione di due simboli del patrimonio storico-artistico cittadino.

Napoli: rinascono la Galleria Principe e la guglia dell’Immacolata

Il progetto per la Galleria Principe di Napoli rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli – Centro storico”, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un importo complessivo di 10 milioni di euro. La decisione della Giunta segue il cedimento avvenuto nel luglio dello scorso anno nell’area del lanternone centrale e i ripetuti distacchi di intonaci. Eliminato il pericolo con un intervento urgente, è stato ora approvato il primo lotto del progetto esecutivo del restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria.

La Giunta ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il relativo quadro economico per la messa in sicurezza e il restauro della guglia dell’Immacolata. L’obelisco di piazza del Gesù Nuovo, sormontato dalla statua dell’Immacolata, registra da tempo un degrado dell’apparato decorativo dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici e inquinanti. Nel febbraio scorso, inoltre, si è verificato il distacco di un fregio marmoreo e si è quindi resa necessaria l’interdizione dell’area circostante per tutelare l’incolumità delle persone. Il progetto recepisce le prescrizioni in materia di tutela impartite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. L’importo complessivo dell’intervento è di 950mila euro, a carico del bilancio comunale.

Infine, nell’ambito del recupero e della rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorziata, la chiesa di vico Cinquesanti, la Giunta comunale ha approvato una variazione al Bilancio di previsione.