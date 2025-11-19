“Palle per Porta Capuana”. I cittadini addobberanno la piazza: il Comune ha ignorato ogni richiesta

In assenza di segnali ed interventi del Comune di Napoli, saranno i cittadini ad addobbare Porta Capuana per le festività natalizie. Lo ha annunciato il coordinamento civico Luci su Porta Capuana, il quale ha dato appuntamento per domani, 20 novembre, a partire dalle ore 11:00, a tutti coloro che vogliano partecipare ad una iniziativa che ha diversi risvolti: portare l’attenzione su una zona degradata e abbandonata, cominciare a costruire una vera area di aggregazione, attirare persone da altre parti della città, creare un fermento che possa dare una svolta all’insegna del decoro e della legalità.

Riportiamo di seguito, in maniera integrale, l’invito alla cittadinanza che si legge sulla pagina Facebook “Fatti di napoletani perbene”:

“Domani, a partire dalle ore 11, saremo presenti a Porta Capuana per adornarla con decorazioni natalizie. Saranno presenti numerosi membri del Coordinamento e invitiamo tutti a partecipare. Anche una semplice pallina di Natale potrà rappresentare il vostro segno concreto contro il degrado”.

“Abbiamo richiesto ufficialmente al Comune di addobbare la Porta in occasione delle festività natalizie e di posizionare un albero di Natale. Purtroppo, però, Porta Capuana non è stata neppure sfiorata dagli interventi decorativi finanziati dalla Camera di Commercio e accesi con largo anticipo in altre zone della città”.

“In assenza di qualsiasi riscontro, anche negativo, abbiamo quindi deciso di provvedere autonomamente. Chiediamo a tutti di offrirci un supporto, anche attraverso un semplice gesto pubblico di sostegno. Ritroviamoci a Porta Capuana, per dimostrare che la vera Napoli, civica, libera e indipendente, quando si unisce può, a prescindere, fare tutto”.

Il coordinamento civico “Luci su Porta Capuana”

Il coordinamento è nato poco più di un mese fa, annunciato con un post sulla medesima pagina Facebook datato 7 novembre in cui si spiega che è “frutto della volontà comune di cittadini, associazioni e commercianti che non vogliono più voltarsi dall’altra parte. A guidarlo è Giuseppe Maienza, presidente, insieme a Mario D’Esposito (rapporti istituzionali) e Ulderico Carraturo (rapporti con i commercianti). Con loro nel direttivo: Vincenzo Papa (comunicazione), Eros Dolce (associazioni e comitati), Adelaide Dario (strutture turistiche e alberghiere) e Luigi Arpaia (sicurezza e decoro)”.

Le prime proposte sono state ideate, e inviate al sindaco Manfredi, subito dopo la costituzione. Tra i diversi punti – riguardanti decoro, sicurezza, trasporti, eventi – vi è la richiesta dell’istituzione di un mercato e di un albero di Natale in Piazza De Nicola, oltre all’inserimento di un evento natalizio a Porta Capuana nella programmazione ufficiale del Comune.