Incidente choc a Marcianise: arco in cemento uccide camionista sulla Provinciale

Un autotrasportatore ha perso la vita nel pomeriggio sulla Provinciale 335, la strada che collega Marcianise a Maddaloni. L’uomo è rimasto schiacciato da un arco in cemento armato prefabbricato che stava trasportando a bordo del proprio tir.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15, nei pressi della ditta Getra. Secondo una prima ricostruzione, durante una brusca frenata la pesante trave curva posizionata sul pianale del mezzo si sarebbe spostata improvvisamente, sfondando la cabina di guida e travolgendo il conducente.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza del 118, la polizia municipale di Marcianise e diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Caserta e dal distaccamento locale. I pompieri hanno lavorato per liberare il corpo dell’uomo dalle lamiere deformate.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il camionista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso.