Violenta rapina sul lungomare di Napoli: vittima una donna che stava passeggiando

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno assistito ad una violenta rapina, avvenuta sul lungomare di via Caracciolo, ai danni di un’anziana donna, provvedendo a fermare l’aggressore.

Rapina sul lungomare di Napoli: fermato un 29enne

I militari, impegnati in un servizio anti-rapina nelle strade del centro, durante un appostamento in via Francesco Caracciolo, hanno notato una donna, di 69 anni, che passeggiava tranquillamente quando un 29enne originario del Marocco, già noto alle forze dell’ordine, con uno scatto fulmineo, si sarebbe avvicinato a lei per strapparle con violenza il cellulare dalle mani.

Incurante che la signora potesse cadere a terra, il 29enne avrebbe preso il cellulare per poi scappare via. I carabinieri, che hanno assistito alla scena, hanno inseguito l’uomo. La fuga sarebbe durata poche centinaia di metri e l’aggressore è stato bloccato e arrestato per rapina. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria che, per fortuna, sta bene.

L’arresto è avvenuto durante un servizio a largo raggio che ha visto impiegati i carabinieri della compagnia Napoli Stella nel centro città e a Porta Nolana. Sulle 65 persone identificate, 38 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Sono 4 i veicoli sequestrati.