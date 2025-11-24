Marco Pio ucciso a Napoli a 19 anni, un 15enne confessa: “Sono stato io, mi costituisco”

Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a puntare la pistola contro Marco Pio Salomone, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere Arenaccia a Napoli.

Ucciso ragazzo di 19 anni a Napoli: confessa un 15enne

“Sono io che l’altra notte ho sparato a Marco Pio Salomone. Sono venuto a costituirmi” – avrebbe detto il 15enne presentandosi in questura per costituirsi, come rende noto Il Mattino. Di conseguenza è scattato il fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

Marco Pio si trovava con i suoi amici all’interno di un’auto quando improvvisamente sarebbe stato colpito con un proiettile alla fronte. Gli altri ragazzi che erano con lui non si sarebbero accorti di niente: hanno raccontato di aver avvertito un boato e subito dopo di aver visto la ferita sul capo del giovane, provvedendo ad accompagnarlo subito in ospedale.

Marco Pio sarebbe deceduto subito dopo il suo arrivo al Cto di Napoli. Per i sanitari il proiettile sarebbe entrato e uscito dalla fronte, provocando lesioni mortali che non avrebbero lasciato scampo al ragazzo. Prima ancora della dichiarazione spontanea del presunto killer, gli agenti della squadra mobile lo avevano identificato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il 15enne pare si trovasse in auto con un’altra persona al momento dello sparo che, trovandosi alla guida, avrebbe affiancato il veicolo dove viaggiava Marco Pio. La vittima era già nota alle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento in un giro di spaccio.