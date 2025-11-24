“Buon viaggio Ornella”, l’addio di Napoli alla Vanoni: è la regina del presepe partenopeo

Anche per Ornella Vanoni, la celebre cantante morta pochi giorni fa, arriva l’omaggio della città di Napoli: la tradizionale statuina del presepe, realizzata dal maestro Genny Di Virgilio, che tutti potranno ammirare tra i vicoli di San Gregorio Armeno.

L’omaggio di Napoli a Ornella Vanoni: c’è la statuina del presepe

L’artista si è spenta all’età di 91 anni a Milano, a seguito di un malore. Pare che da giorni, tuttavia, non si sentisse molto bene, come confidato ad un amico in una delle sue ultime telefonate: “Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena”.

Nata il 22 settembre 1934, la Vanoni, nel corso della sua lunga e brillante carriera, si era affermata come una delle voci più autorevoli della musica leggera. Fino all’ultimo ha portato avanti la sua attività musicale, collaborando anche con artisti giovani e talenti emergenti, e pare che proprio in questo ultimo periodo avrebbe lavorato ad un nuovo progetto con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

Un grande talento, unitamente ad una forte personalità, particolarmente apprezzato anche a Napoli dove la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni ha suscitato tristezza e commozione. Di qui l’omaggio del maestro Genny Di Virgilio che ha realizzato una statuina del presepe dedicata all’artista.

“Buon viaggio Ornella, riposa in pace” – è il saluto di Di Virgilio postato sui social attraverso una foto che lo ritrae con la statuina appena realizzata tra le mani. Un modo per celebrare la cantante scomparsa e ricordarla per sempre.