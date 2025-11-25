Elezioni Campania, stravince Roberto Fico: i risultati definitivi e tutti i voti per partito

Si sono conclusi nella serata di ieri gli scrutini con i risultati definitivi delle elezioni regionali 2025 in Campania, confermando la vittoria schiacciante di Roberto Fico che diventa ufficialmente il nuovo presidente della Regione.

Elezioni regionali Campania 2025, vince Fico: i risultati

Roberto Fico ha ottenuto 1.286.188 voti, conquistando il 60,63% delle preferenze. Dietro di lui Edmondo Cirielli con 757.836 voti pari al 35,72% delle preferenze. Il nuovo presidente ha ottenuto, dunque, quasi il doppio dei voti del suo rivale.

Giuliano Granato ha totalizzato 43.055 voti, pari al 2,03 delle preferenze mentre Nicola Campanile ha registrato 20.235 voti, pari allo 0,95% delle preferenze. Infine, per quanto riguarda i candidati presidente, Stefano Bandecchi e Carlo Arnese hanno raccolto rispettivamente 10.497 (0,49%) e 3.663 (0,17%).

Per Fico le liste raccolgono il 61, 20% ottenendo i seguenti voti: Partito Democratico 370.016 (18,41%), Movimento 5 Stelle 2050 183.333 (9,12%), A Testa Alta 167.569 (8,34%), Avanti Campania 118.435 (5,89%), Casa Riformista per la Campania 116.963 (5,82%), Roberto Fico Presidente 108.750 (5,41%), Alleanza Verdi e Sinistra 93.596 (4,66%), Mastella Noi di Centro Noi di Sud 71.260 (3.55%).

Per Cirielli le liste raccolgono il 35,24% ottenendo i seguenti voti: Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia 239.733 (11,93%), PPE Forza Italia Berlusconi 215.419 (10,72%), Lega – Cirielli Presidente 110.735 (5,51%), Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti 94.374 (4,70%), Noi Moderati – Cirielli Presidente 25.559 (1,27%), Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana 9.771 (0,49%), Democrazia Cristiana con Rotondi 8.677 (0,43%), Pensionati Consumatori 3.922 (0,20%).

Per gli altri candidati, Campania Popolare vale il 2,03% delle liste (40.743 voti), Per Nicola Campanile Presidente 0,99% (19.843 voti), Dimensione Bandecchi 0,42% (8.522), Forza del Popolo 0,12% (2.493).