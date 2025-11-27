Era a Barcellona e risultava scomparso da giorni, la tragedia: Rocco è stato trovato morto

Sarebbe stato ritrovato morto Rocco Amato, il ragazzo originario di Francolise (Caserta), scomparso da Barcellona dalla scorsa domenica. Sui social era partito un disperato appello finalizzato al ritrovamento del ragazzo ma, purtroppo, la vicenda si è conclusa con il più tragico degli epiloghi.

Francolise, ragazzo scomparso da Barcellona: trovato morto

“Stiamo cercando un mio amico, Rocco Amato, che manca a Barcellona da domenica. Chiedo a tutti quelli che lo conoscono di contattarmi urgentemente” – si legge nella richiesta di aiuto lanciata sui social e condivisa da parenti, amici e conoscenti della vittima.

L’allarme sarebbe scattato proprio da parte degli amici che non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con Rocco, né il giorno della scomparsa né in quelli successivi. Di poche ore fa la notizia che ha sconvolto l’intera comunità: “Ragazzi purtroppo confermo che Rocco è stato ritrovato morto a Barcellona. Ringrazio tutti per le condivisioni”.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso, né è chiaro se il giovane abbia perso la vita nel giorno della scomparsa o successivamente. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica della vicenda. Ad oggi vige il massimo riserbo sulle cause che avrebbero stroncato la vita del ragazzo.