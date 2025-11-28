L’eccellenza a Napoli, L’Antica Pizzeria Da Michele è la migliore al mondo: è al primo posto

L’Antica Pizzeria Da Michele conquista il primo posto della classifica 50 Top Pizza – World Artisan Pizza Chains 2025, un ulteriore riconoscimento che conferma l’eccellenza della storica sede di Napoli, divenuta famosa in tutto il mondo.

50 Top Pizza: L’Antica Pizzeria Da Michele è la migliore al mondo

Nell’ambito della kermesse European Pizza Show, che si è tenuta a Londra, è stata svelata la classifica delle Migliori Catene Artigianali di Pizza nel Mondo. L’Antica Pizzeria da Michele si è posizionata in vetta, ottenendo un premio internazionale che celebra il percorso di crescita del brand e la sua capacità di portare l’autentica pizza a ruota di carro, con più di 150 anni di storia, in tutto il mondo, mantenendo intatta la qualità che da oltre un secolo contraddistingue la storica sede di Forcella.

La giuria di 50 Top Pizza, composta da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha premiato L’Antica Pizzeria Da Michele ritenendola meritevole per la qualità costante della propria pizza e per la visione imprenditoriale del brand stesso.

“Questo premio rappresenta il riconoscimento del lavoro quotidiano che svolgiamo, dalle maestranze alla squadra operativa che porta avanti un progetto globale senza mai perdere l’identità napoletana. Lo dedico a mio padre Salvatore, che tanto ha fatto per la nostra pizzeria” – ha dichiarato Sergio Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele.

“Questa vittoria arriva in un momento particolarmente significativo per noi: sono alle porte le nuove aperture di Bangkok e Sydney, due città strategiche che rappresentano un ulteriore passo nel nostro percorso globale. Come spesso diciamo, L’Antica Pizzeria Da Michele non è solo una pizzeria: dalla scuola di formazione al progetto della frozen, dalla catena in espansione all’impegno sociale. Il riconoscimento di 50 Top Pizza ci dà la spinta e l’energia per continuare a fare sempre meglio il nostro lavoro” – ha continuato Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

“Oggi il gruppo è presente nelle città più importanti del mondo, dalle grandi capitali asiatiche come Tokyo e Singapore, ai principali centri europei, come Londra, Madrid e Parigi, e tra pochi giorni finalmente approderemo anche nel quinto continente. Ovunque il brand si distingue per il suo approccio e per l’impegno costante di tenere altissima la qualità, grazie anche ai quality check in cui i nostri tecnici sono costantemente impegnati. Un premio che celebra la tradizione e l’avanguardia, avanti tutta” – ha concluso Francesco De Luca AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

La vittoria ai 50 Top Pizza Awards 2025 conferma L’Antica Pizzeria Da Michele come una delle realtà internazionali più influenti nel panorama della pizza artigianale. Un traguardo che rafforza ancora una volta il valore della tradizione napoletana come patrimonio gastronomico universale.

Per L’Antica Pizzeria Da Michele, questo riconoscimento è un ulteriore impulso a proseguire il suo percorso di crescita, esportando all’estero un modello di artigianalità e autenticità diventato simbolo della cultura italiana nel mondo.