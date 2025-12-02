Tragedia nel Napoletano, uomo ritrovato morto in casa: cosa è successo

Tragedia ad Ischia Porto, nel Napoletano, dove un uomo è stato ritrovato morto all’interno del suo appartamento. Avviate le indagini da parte della Polizia di Stato di Ischia.

Ischia Porto, uomo ritrovato morto in casa

Il ritrovamento è avvenuto in via Leonardo Mazzella, presso l’abitazione della vittima. Si tratta di un anziano di 82 anni che giaceva privo di vita nell’appartamento. Sarebbero stati i vicini, non vedendo l’uomo da giorni, ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono introdotti presso la dimora dell’anziano, scoprendo poi il suo cadavere. Stando a quanto rende noto Il Mattino, è probabile che il decesso sia avvenuto già nei giorni precedenti, per questo i soccorsi si sarebbero rivelati inutili.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Ischia per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che chiariranno con precisione la dinamica della vicenda. Intanto è stato disposto l’esame autoptico per risalire alle reali cause del decesso dell’82enne.

Sul cadavere non sarebbero stati individuati segni di violenza. L’ipotesi al momento più accreditata, dunque, resta quella di una morte avvenuta per cause naturali o a seguito di un malore improvviso che si sarebbe rivelato fatale per l’uomo, considerata anche la sua età avanzata.