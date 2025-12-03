Panettore DeMILAN, richiamo del Ministero della Salute: in vendita nei supermercati

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 g, prodotto da Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A. a Saronno (VA). I lotti coinvolti sono L2527651 e L252881, con TMC 30 aprile 2026.

Il richiamo è motivato dall’assenza della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana, obbligo previsto dalla normativa europea. Nel prodotto sono presenti allergeni come grano, pistacchio, latte, soia e uova, oltre alla possibile presenza di frutta a guscio e senape.

Ritiro panettone DeMILAN: distribuzione e ritiro dai supermercati

Le confezioni interessate sono state distribuite principalmente nei punti vendita Carrefour, che hanno già provveduto al ritiro. La commercializzazione potrebbe restare sospesa fino alla correzione dell’etichettatura.

Il Ministero invita i consumatori allergici agli ingredienti indicati a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. È possibile richiedere l’elenco completo degli ingredienti in italiano scrivendo a quality@lazzaroni.it.