Morto durante un tentativo di furto in Campania: sorpreso in casa e trovato privo di vita

Sarebbe stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di via D’Annunzio, a Salerno, un uomo molto giovane, probabilmente rimasto vittima di un furto finito male: è probabile che sia stato il proprietario dell’appartamento ad aggredirlo per difendersi nel tentativo di cacciarlo via.

Furto a Salerno, ladro trovato morto in casa: cosa è successo

Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda ma è quasi certo che si tratti di un omicidio. Sarebbero stati i residenti ad allertare le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento. Giunti sul posto anche i sanitari che non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, un ragazzo molto giovane.

Ancora da ricostruire anche le modalità con cui l’uomo è stato ucciso, se al termine di una colluttazione o con l’utilizzo di un’arma. Stando a quanto rende noto Il Mattino, sul cadavere sarebbero stati riscontrati diversi segni di violenza. Il corpo privo di vita sarebbe stato ritrovato all’interno di un appartamento abitato da un uomo, presunto omicida, e il padre allettato.

Subito dopo l’arrivo degli agenti sul posto, un uomo, con un cappuccio nero sulla testa, è stato portato in caserma. Sarà la sua testimonianza probabilmente a chiarire i dettagli di questa tragica vicenda che ha sconvolto il tranquillo quartiere di Santa Margherita.