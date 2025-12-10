Meraviglia nel Napoletano, c’è il grande presepe artistico immersivo: è spettacolare

Allestito all’interno della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, a Monte di Procida (Napoli), il suggestivo presepe artistico realizzato dal maestro Antonio Assante, una spettacolare opera che ogni anno si rinnova pur restando fedele alla grande tradizione napoletana del ‘700.

Presepe a Monte di Procida: è spettacolare

Posizionato sull’altare del Sacro Cuore, il presepe offre ai visitatori un’esperienza unica e immersiva: tutti potranno osservare da vicini scorci e dettagli, toccando con mano gli innumerevoli dettagli del capolavoro presepiale, ammirandolo da una prospettiva studiata per guidare lo sguardo, creare profondità e trasformare ogni scena in un racconto vivo.

Il presepe si ispira alla scuola settecentesca napoletana che tende a rappresentare l’intero popolo mentre si stringe intorno alla Natività. Un omaggio alla visione introdotta nel 1754 da Carlo di Borbone, che volle inserire nel presepe i mestieri e le scene quotidiane della Napoli dell’epoca, ricca di colori, sapori e atmosfere che ancora oggi affascinano.

L’architettura e la struttura del presepe sono frutto di un paziente lavoro artigianale: intaglio e modellazione del polistirene, pitture a mano e un allestimento che ogni anno viene modificato e arricchito senza mai tradire l’impianto originario. Gli arredi in legno sono pezzi unici, realizzati nel tempo da appassionati artigiani e recuperati per il loro valore estetico e affettivo.

Presepe a Monte di Procida

Tra le collaborazioni del Maestro spicca quella di Monica Cacciola, autrice di splendide miniature — pane, pizza, panini e perfino il “casatiello montese” — collocate nell’area dell’osteria e già molto apprezzate dai visitatori.

“L’allestimento richiede circa un mese di lavoro e coinvolge diverse figure. Un ringraziamento speciale va al parroco Don Gianni Illiano, che permette ogni anno la realizzazione del presepe e ne sostiene la diffusione nella Comunità” – ha dichiarato il maestro Antonio Assante, detto ART.

Di seguito gli orari delle visite: giorni feriali 9.30/11.30 – 18.00/19.30; giorni festivi 9.30/11.30 – 18.00/19.30 (solo prima e dopo le celebrazioni eucaristiche).