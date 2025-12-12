EAV, si testano i treni nuovi ma si fermano quelli vecchi: la tratta e i giorni di stop

L’EAV sta testando i nuovi treni che dovranno entrare in esercizio ma per eseguire i test in sicurezza ha annunciato una riduzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Volla–Baiano.

Circumvesuviana, via ai test EAV per i nuovi treni

Uno stop annunciato per consentire le prove di omologazione dei nuovi treni destinati alla rete Vesuviana. Si tratta di test complessi e necessari, spiegano dall’Ente Autonomo Volturno, per ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio, da parte dell’ANSFIS, un passaggio tecnico fondamentale prima di introdurre i nuovi convogli.

Le prove richiedono l’assenza totale di traffico ferroviario ordinario, motivo per cui il servizio sarà sospeso in specifici giorni e fasce orarie.

Test sulla tratta Volla – Baiano, i giorni di stop

La linea resterà completamente ferma domenica 14 dicembre, mentre nei giorni 13, 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre lo stop scatterà dalle 14:30 fino a fine servizio. L’EAV ha spiegato che è stata tutelata per quanto possibile la fascia mattutina dei pendolari e degli studenti.

Durante i test saranno verificate accelerazione, velocità e interazione dei nuovi treni con i sistemi di segnalamento e controllo della linea, così da assicurare il rispetto degli standard di sicurezza europei e delle prestazioni previste.

L’obiettivo è arrivare rapidamente alla piena omologazione, passo indispensabile per offrire nei prossimi anni un servizio più efficiente e confortevole.

EAV annuncia bus sostitutivi

Per limitare i disagi, è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi che coprirà l’intero percorso interessato dalle sospensioni. Resta comunque consigliabile consultare gli orari delle ultime partenze prima degli stop e i dettagli delle corse su gomma sul sito ufficiale dell’azienda.

L’arrivo dei nuovi treni rappresenta un investimento importante per l’utenza della Vesuviana, anche se nell’immediato richiede qualche inevitabile modifica alla routine di viaggio. L’EAV invita quindi i passeggeri a programmare per tempo i propri spostamenti durante i giorni interessati dai test.