Napoli regina del Capodanno, i turisti scelgono la città partenopea: verso il tutto esaurito

Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo diventando una tappa privilegiata anche del Capodanno 2025: si stima, infatti, l’arrivo di milioni di visitatori che farebbero registrare il tutto esaurito in città, sul fronte degli alloggi e non solo.

Tutti pazzi di Napoli: verso il boom di turisti a Capodanno

Sulla scia del pienone dell’Immacolata che, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio comunale al Turismo (guidato dall’assessora Teresa Armato), si è concluso con la presenza di ben 592 mila visitatori – superando la previsione dei 350 mila – anche tra Natale e Capodanno la città sarà presa d’assalto dai turisti.

Il periodo festivo, dunque, potrebbe rivelarsi ancor più vincente dal punto di vista turistico rispetto ai record dell’anno precedente. Secondo le previsioni della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, presieduta da Gianna Mazzarella, per Natale è previsto un incremento del tasso di occupazione di circa il 15% ma è verso Capodanno che ci si aspetta il vero e proprio sold out.

“Registriamo una crescita del 15% circa sul periodo natalizio del tasso di occupazione di camere, rispetto al 40%/50% del 2024. Questo dato ci conforta e le prenotazioni crescono in funzione del Capodanno. La crescita della città però deve continuare, c’è ancora strada da fare per sfruttare le occasioni che Napoli ha da sfruttare” – ha dichiarato Mazzarella a Il Mattino.

“I dati di Natale non ci stupiscono. Si tratta di una festa che spesso si trascorre in famiglia. Per Capodanno, invece, le aspettative sono alte, speriamo si possa raggiungere il tutto esaurito. Chiediamo tempi certi sulla fine dei lavori sul lungomare, ci sono troppi cantieri in città” – ha commentato Francesca Pagliari, presidente Federalberghi Napoli.