Litiga con la ex per la figlia, minaccia e travolge con l’auto i suoceri: follia nel Napoletano

Un tentativo di aggressione si è consumato nel pomeriggio di sabato a Melito di Napoli, precisamente davanti alla caserma dei carabinieri, da parte di un ragazzo di 19 anni che avrebbe minacciato e investito i suoceri.

Melito, minaccia e tenta di investire i suoceri

Tutto sarebbe partito da una accesa discussione tra il 19enne e l’ex compagna. I due avrebbero litigato per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Il ragazzo, nonché papà della bambina, avrebbe minacciato di morte i genitori dell’ex per poi seguirli in auto fino alla caserma dove hanno provveduto a denunciarlo.

Una volta usciti, il giovane ha accelerato intenzionalmente contro di loro, investendoli volontariamente. I due suoceri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Intanto il 19enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

“Quanto accaduto a Melito è un esempio gravissimo di quanto la violenza, anche giovanile, si stia facendo sempre più spregiudicata e pericolosa. Un ragazzo di 19 anni che, pur sapendo di essere osservato dalle forze dell’ordine, investe deliberatamente i suoceri davanti alla caserma non può che rappresentare un chiaro sintomo di un senso di impunità dilagante nella nostra società” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Questo episodio drammatico si innesta in un contesto già segnato da escalation di violenze contro le donne che troppo spesso sfociano in fatti di sangue o in azioni che mettono a rischio la vita di persone innocenti. È indispensabile reagire con provvedimenti immediati e severi. Le istituzioni devono fare la loro parte senza esitazioni, garantendo che chi commette atti di questa gravità sia identificato, processato e punito con tutto il rigore della legge”.