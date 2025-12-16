Capodanno a Napoli, 4 giorni di festa tra lungomare e piazze: il programma completo

Si è svolta ieri, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione degli eventi del Capodanno 2025/2026 a Napoli che prevede, anche per questa edizione, 4 giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città, dando il via ad un programma ricco di intrattenimento.

Capodanno a Napoli, concerto e 4 giorni di festa: il programma

Durante l’incontro sono stati svelati il concept artistico, il cast e la scaletta della serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito, che vedrà la partecipazione straordinaria di Serena Brancale ed Elodie, protagoniste del concerto di fine anno. Inoltre, sono state illustrate le iniziative che animeranno il Lungomare, confermando Napoli come palcoscenico d’eccellenza per la musica e lo spettacolo.

Si parte il 29 dicembre, alle ore 20:00, con il concerto al Palavesuvio di Ponticelli che vedrà la partecipazione dell’Ensemble Parthenope, il Pietro Santangelo Quintet con l’omaggio ai Napoli Centrale e a James Senese, Eugenio Bennato e un concerto corale con Tony Esposito, Teresa De Sio, Fabiana Martone, Raiz, Gabriele Esposito, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Gianni Lamagna, Napoleone.

Il 30 dicembre, presso l’Alcott Arena dalle ore 20:00, spazio alla Urban Generation con la battle tra artisti emergenti selezionati e la finale che avrà tra gli ospiti speciali Samuray Jay, Le One e Paily. Della giuria faranno parte Luché, Coco e Lele Blade.

Il 31 dicembre prenderà il via il tradizionale concertone di Piazza del Plebiscito, presentato da Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, con la direzione artistica di Gianni Simioli. Protagoniste assolute saranno Elodie e Serena Brancale, affiancate sul palco da Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Daniele Decibel Bellini.

Sul lungomare, tra Piazza Vittoria e la Rotonda Diaz, si ballerà tutta la notte con Gigi Soriani, Claudio Cecchetto, lo show di Nostalgia ’90, Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale, Giovanni D’Apuleo.

La festa continuerà anche il primo gennaio, ancora in Piazza Vittoria a partire dalle 17:00, con la musica di Daniele Decibel Bellini, dj Dario Guida e dj Giancarlo Cavallo. In piazza Municipio, alle ore 12:00, invece, si terrà That’s Amore Napoli Live Show ideato e diretto da Carlo Morelli.